Montella: «Il mio futuro? Ho un contratto, nessun problema»

ROMA - «Il mio voto alla Panchina d’Oro? Ho votato Di Francesco non perché sia un mio amico ma perché ha fatto una stagione straordinaria, ma anche Sarri ha avuto i suoi meriti quindi è giusto così. Al netto dei valori secondo me Di Francesco l’anno scorso ha fatto un’ottima stagione, è arrivato sesto, portando il Sassuolo in Europa League». Così l'allenatore del Milan, Vincenzo Montella, commenta, ai microfoni di Premium Sport, la vittoria della Panchina d'oro 2016 di Maurizio Sarri.

SCUDETTO - «Il Napoli può riaprire la corsa Scudetto? Credo che il Napoli abbia la forza e l’organizzazione per sconfiggere la Juve nella gara secca ma nel complesso vedo ancora avanti i bianconeri come squadra».

DONNARUMMA E L'ITALIA - «Donnarumma titolare in Nazionale? E’ merito di Sinisa che ha avuto il coraggio di lanciare un portiere di 16 anni nel Milan al posto di Diego Lopez. Faccio un grosso in bocca al lupo a Gigio ma sono certo che vivrà la sfida con la massima serenità con cui affronta sempre le gare con il Milan».

MILAN E FUTURO - «Il closing ha distratto la squadra? Sinceramente non ho seguito molto, non ho speso molte energie in questo discorso. Quello che sarà lo vedremo, è una cosa più grande di noi e aspettiamo gli eventi per poter giudicare. Il mio futuro? Vediamo cosa pensano ma ho un contratto e da parte mia non ci sono problemi».

TESTA AL PESCARA - «La partita con il Pescara? Sarà una sfida delicata, loro hanno avuto due settimane per prepararla e noi solo due giorni. Le squadre di Zeman sono capaci di tutto, sarà una gara da prendere con le dovute precauzioni. Un pronostico per Juventus-Barcellona? Sono due squadre molto vivine nei valori rispetto agli scorsi anni».