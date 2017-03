Serie A, Van Ginkel: «Al Milan nessuno capiva Inzaghi»

MILANO - Una meteora in rossonero. Marco Van Ginkel non ha lasciato un grandissimo ricordo nel Milan. Il centrocampista ricorda quella stagione passata a San Siro e se la prende neanche troppo velatamente con Pippo Inzaghi, l'ex allenatore ora sulla panchina del Venezia in Lega Pro: "Inzaghi era il nostro tecnico e le cose non andavano benissimo - ha detto l'olandese a Goal - ha preso molte decisioni che nessuno ha capito. Se giocavo due buone gare di fila, poi facevo la riserva alla terza, non c'era nessuna logica. Ovviamente erano scelte politiche. Quando arrivò la possibilità di andare al Milan volevo vedere come funzionavano le cose nel campionato italiano. Sono felice per quell'esperienza, ora comunque mi sento più maturo".

MILAN, SFUMA DAHOUD: VA AL BORUSSIA

SU CONTE - Van Ginkel, attualmente in prestito al Psv, è di proprietà del Chelsea. "Non ho contatti con Conte, ma parlo con il club. Ci sono tanti giocatori che non hanno contatti con Conte, lui è impegnato con la sua squadra, non potrebbe dedicarci del tempo, quindi ci sono altre figure che fanno questo lavoro".

TUTTO SUL MILAN