Milan, Montella: «Orsato perfetto, l'Inter perdeva tempo»

Il tecnico dopo il 2-2 in extremis nel primo derby cinese: «Questa rimonta è stata un'impresa pazzesca»

MILANO - «Negli ultimi minuti ho visto l'Inter perdere tempo, quindi il recupero mi è sembrato adeguato. Orsato ha detto che avrebbe prolungato di un minuto, è stato perfetto». Così il tecnico del Milan, Vincenzo Montella, dopo il derby pareggiato in extremis con la rete di Zapata. Inter-Milan, la rimonta di Zapata scatena i social «Nel primo tempo dovevamo essere più veloci e più cinici - ha proseguito a Premium Sport -. Meritavamo di più, poi abbiamo subìto il gol e patito il contraccolpo. Per quello che abbiamo fatto, era assurdo perdere: rimontare due gol in un derby è stata un'impresa pazzesca, una grande prova di forza».

