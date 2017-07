Milan, doppia e partenza per Shenzhen

INVIATO A GUANGZHOU - La prima tappa della tournée del Milan in Cina si chiuderà oggi con il viaggio che dopo cena la squadra sosterrà per raggiungere Shenzhen. Un'ora e mezzo di pullman (traffico permettendo) e i rossoneri saranno nella città dove sabato (ore 11,35 italiane) sfideranno il Bayern Monaco dell'ex Carlo Ancelotti. Oggi Montella ha fatto sostenere ai suoi una doppia seduta di allenamento a porte chiuse. Il tecnico sta valutando se utilizzare anche solo per qualche minuto a fine incontro i nuovi acquisti Bonucci, Conti, André Silva e Biglia. E' un'ipotesi concreta perché si tratta dell'ultimo test prima del preliminare d'andata di Europa League, ma una decisione sarà presa solo domani pomeriggio quando allo stadio di Shenzhen i rossoneri si alleneranno.