Milan, Montella: «Il budget non scende in campo»

MILANO - «Il budget speso sul mercato non gioca. Contro il Craiova dovremo fare una prestazione aggressiva come contro il Bayern, altrimenti possiamo avere tante difficoltà: sono un avversario pericoloso. Siamo un po' indietro come condizione generale ma arriviamo con grande entusiasmo. Il Craiova è molto evoluto tatticamente». Così l'allenatore del Milan, Vincenzo Montella, nella conferenza stampa della vigilia del match contro il Craiova nell'andata del turno preliminare di Europa League. «Il mercato è stato coraggioso e importante dopo il non mercato della scorsa estate. Altre squadre si sono mosse anni fa. Ma ora tocca al campo parlare. L'Europa League è un obiettivo molto importante per la nostra società perché manchiamo dall'Europa da più di tre anni».

Vincenzo Montella domani sera appoggerà sulle spalle del 18enne Patrick Cutrone il ruolo di centravanti titolare nella gara d'andata del preliminare di Europa League contro il Craiova. E così, durante la conferenza stampa della vigilia, lo carica, paragonando il giovane attaccante al Montella calciatore: «Cutrone sta avendo una grande crescita e ha tanta voglia di essere protagonista. Le sue caratteristiche si avvicinano a quello che io ero in campo ma forse lui ha più voglia del gol». Calendario Serie A 2017/18, tutte le giornate Ma Montella volge le attenzioni anche su Gianluigi Donnarumma che domani esordirà in Europa dopo aver firmato il tanto chiacchierato rinnovo di contratto con il Milan: «Le vicende di questa estate lo hanno fatto crescere ulteriormente - il pensiero di Montella -, credo possa restare disincantato come negli ultimi anni. So e spero che i tifosi gli faranno sentire il giusto sostegno per continuare a migliorare».

Vincenzo Montella è impegnato in Romania a preparare la gara di andata del preliminare di Europa League contro il Craiova di Devis Mangia, ma non evita di rispondere alle domande sul calendario di Serie A, stilato oggi a Milano: «Avrei preferito incontrare subito le neopromosse oppure quelle con un tecnico nuovo - ammette Montella -. Il Crotone lo avrei evitato volentieri alla prima giornata, soprattutto in trasferta. Ma l'avvio di calendario non mi turba e non mi disturba, lo accetto volentieri».