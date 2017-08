Parla Donnarumma: «Scudetto? Dico Juventus, ma il mio Milan...»

Il portiere rossonero intervistato da Veltroni: «Quest'anno può succedere di tutto e in corsa per il titolo c'è anche il 'Diavolo'...»

Come ha iniziato a giocare a calcio da bambino Gianluigi Donnarumma?

«Mio fratello andava ad allenarsi al campo del paese. Io ero piccolissimo, mio fratello lo veniva a prendere mio zio Enrico Alfano, che purtroppo ci ha lasciato qualche anno fa. Andavamo tutti insieme, erano momenti bellissimi, che attendevo come un regalo. Il desiderio di diventare portiere mi è venuto seguendo le orme di mio fratello. È stato lui il mio esempio». (...)

Cosa pensa potrà fare il Milan quest’anno?

«Abbiamo cambiato molto e adesso stiamo cercando di fare gruppo, di allenarci bene, di ascoltare il mister. Dobbiamo tornare in Champions, quella è la prima cosa. Cerchiamo di dare il massimo, per tornare in Champions. Quello è il nostro obiettivo, il nostro dovere».

Chi vincerà il campionato secondo lei?

«Questo non lo può dire nessuno. Ce la giochiamo con tutti, ogni partita ha una storia a sé».

Il Milan può essere in gara anche per lo scudetto?

«Sicuramente la Juve è quella che può vincere ma…». (...)

