Milan, Montella: «La Juve ha speso quanto noi, si è rinforzata»

ROMA - Vincenzo Montella ostenta la solita serenità nonostante un'estate vissuta sulla cresta dell'onda a causa del mercato faraonico. A Crotone arriva il primo vero test (le avversarie di Europa League erano molto abbordabili) e inizia a salire il termometro della pressione per una squadra che molti vedono in corsa per lo scudetto. «Noi favoriti? Mi interessa poco se chi lo dice lo pensa realmente o sia una strategia - ha spiegato in conferenza stampa l'allenatore rossonero -. Abbiamo acquistato tanti calciatori, abbiamo bisogno di diventare prima squadra e poi vincente. Non sento alcun tipo di pressione. La società ha ancora voglia di migliorare, ma bisogna vedere cosa offre il mercato. Io sono molto contento di quanto sia stato fatto. La Juventus ha speso quanto il Milan quest'estate quindi si è rinforzata. Non dobbiamo porci dei limiti, sappiamo che ci sono squadre più attrezzate e oliate di noi. Il Milan deve tornare grande con il tempo, le basi ci sono».

INSIDIA CROTONE - Lo Scida può essere un campo difficile, lo dimostra il girone di ritorno della passata stagione: «Prima si gioca contro se stessi, poi contro gli avversari. Dobbiamo pensare alla nostra concentrazione, poi al Crotone. La partita presuppone tantissime insidie, non ci vuole frenesia, serve umiltà. Ho ancora dei dubbi di formazione, soprattutto avendo giocato giovedì. Ho idee, ma non chiarissime, molto dipende anche dal recupero dei giocatori. Cutrone oggi era tra i titolari, ma non è detto che la formazione sarà quella provata oggi. Ci tengo a ringraziare chi non è convocato per scelta tecnica, grazie all’ottimo atteggiamento. Turnover? E’ inevitabile, giocando ogni tre giorni. L’ampio risultato in Europa farà crescere fisicamente chi ha bisogno di crescere.».

SENZA JACK - Bonaventura tornerà solamente dopo la sosta. L'infortunio subito nella gara di ritorno contro lo Shkendija lo terrà fuori un paio di settimane: «Jack si è sottoposto agli esami: il suo stop non ci voleva, ma non è nulla di grave, la sosta sarà importante. Romagnoli sta crescendo benissimo, ho preferito lasciarlo a casa per farlo lavorare e magari averlo a disposizione giovedì prossimo».

LE PROBABILI FORMAZIONI