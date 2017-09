Lady Bonucci: «Leonardo capitano del Milan? Ancora non mi sono abituata»

MILANO - "Ancora non mi sono abituata a vederlo capitano del Milan". Lo ammette Martina Maccari, moglie di Leonardo Bonucci, ex colonna della Juventus e ora con la fascia al braccio nel suo nuovo club. Intervenuta a Rai Radio1, ospite di "Un Giorno da Pecora", lady Bonucci spiega che l'arrivo a Milano "è andato bene, nulla di sconvolgente, siamo andati a vivere in centro".

Sull'addio ai bianconeri, Martina Maccari 'passa la palla' al marito. "'Voglio andare via dalla Juve' non me lo ha mai detto. Ci sono state delle vicissitudini e ci siamo avvicinati a questa idea. Ma Leonardo è autonomo nel suo lavoro, io gli ho fatto solo da spalla, come si dice in questi casi. Penso che nel lavoro sia necessario che tutti siano in equilibrio, e probabilmente lì ognuno ha preso le sue decisioni. Non penso ci siano stati dei problemi con Allegri. Lui a casa è sempre molto tranquillo. In campo si starà abituando anche lui, come tutti noi, a vedersi con la fascia di capitano". Lady Bonucci fissa ironicamente il prezzo: quanto costa il suo seno?

Ora il piccolo Lorenzo, tifosissimo granata, potrà tifare Torino senza problemi..."Sarà ancora più libero - scherza la signora Bonucci - Belotti come idolo? Sì, ieri ha esultato al suo gol e dorme sempre col suo cappello. Ogni tanto Lorenzo e Belotti si incontrano in centro a Torino". (in collaborazione con Italpress)