Milan, Mirabelli: «Dispiace per Ancelotti ma ci teniamo stretti Montella»

Il ds del Milan non ha dubbi sull'allenatore: «Crediamo in questo progetto con Vincenzo. È bravissimo come Carlo»

MILANO - «Carlo Ancelotti ha dimostrato di essere uno dei migliori allenatori al mondo. Il suo esonero dal Bayern Monaco è un dispiacere ma non sappiamo perché sia stata presa questa decisione. Noi abbiamo un allenatore più giovane di Ancelotti, ma bravissimo come Carlo. Crediamo in questo progetto con Montella, e vogliamo arrivare fino alla fine del percorso con lui: ci teniamo ben stretti Montella». Ancelotti esonerato:le reazioni della stampa estera Così il ds del Milan Massimiliano Mirabelli, ai microfoni di Sky Sport a pochi minuti dal fischio di inizio della partita di Europa League contro il Rijeka, rinnova la fiducia a Montella e spegne le voci su un possibile ritorno sulla panchina rossonera di Carlo Ancelotti. «Sapevamo benissimo - aggiunge Mirabelli - che non avremmo dovuto esaltarci troppo così non dobbiamo deprimerci, dobbiamo mantenere l'equilibrio, sarà dura ma gli obiettivi e i risultati dovremo trovarli con l'equilibrio. L'addio al preparatore atletico Marra? Non ci permettiamo di intervenire o sindacare le scelte di Montella. È una cosa inusuale cambiare preparatore a settembre ma abbiamo fiducia in lui e lo sosterremo in tutto».