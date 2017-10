Serie A Milan, Bonaventura si allena in gruppo

MILANO - Seduta mattutina per il Milan: i rossoneri sono scesi in campo alle 11 sul campo ribassato di Milanello. Prima parte dedicata al riscaldamento, poi il gruppo ha svolto una serie di esercitazioni tecniche seguite da un possesso palla a campo ridotto. La sessione è terminata con una partitella, sempre a campo ridotto. Bonaventura, assente dalla seduta di ieri perché influenzato, ha svolto tutto l'allenamento in gruppo. Per la giornata di domani è stata programmata un'amichevole con la Primavera di Rino Gattuso, inizio ore 11.

