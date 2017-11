Milan, Fassone: «Gattuso? Non è una scelta tappabuchi»

MILANO - A Milanello inizia oggi una nuova pagina, quella di Rino Gattuso. Prima della conferenza stampa di presentazione del nuovo tecnico del Milan, Marco Fassone ha voluto fare alcune precisazioni. La prima riguarda l'esonero di Vincenzo Montella: «Ho sentito parlare di fulmine a ciel sereno, ma il cielo non era tanto sereno. La stagione non è andata bene fino adesso. Con molta amarezza ho passato una notte molto complicata domenica, in attesa di fare la mia chiaccherata con Han Li. E' stata una decisione sofferta per il rapporto creatosi con Montella, per un progetto che non è riuscito ad andare avanti come speravamo quest'estate. Non posso non dirgli grazie per quanto fatto, per quello che ha conquistato, per il trofeo, per l'Europa League. Se ci sono stati degli errori li abbiamo fatti tutti. Si è persa un'opportunità importante, ora si gira pagina con un nuovo capitolo», ha specificato l'ad del Milan.

ECCO I NOMI PER LA PANCHINA DELLA PROSSIMA STAGIONE

Milan, ecco la probabile formazione di Gattuso

FIDUCIA IN MIRABELLI - La seconda riflessione è su Mirabelli: «Ha la totale fiducia mia e della proprietà. Ha delle responsabilità tecniche altissime. Non abbiamo intenzione di andare sul mercato a gennaio. Siamo convinti che questa squadra può raggiungere risultati importanti. Nella testa mia e di Massimiliano sappiamo cosa non ha funzionato. Siamo intervenuti e stiamo intervenendo».

GLI AUGURI DI MONTELLA A GATTUSO

Milan, Montella esonerato: impazzano i meme sui social

LA SCELTA DI GATTUSO - «La scelta di Rino non è stata fatta per tappare un buco, ma perché è la scelta giusta da fare in questo momento. Per Rino parla la storia, Rino conosce l'ambiente, lo spogliatoio. In questi mesi ha dimostrato cosa significa essere l'allenatore del Milan. E' una scelta voluta, non è una scelta paracadute. Mi è piaciuto tantissimo l'approccio che ha avuto, da un lato l'entusiasmo e la passione con la quale che ha accettato una responsabilità così importante. Dall'altro l'umiltà con cui si è posto con me e Mirabelli, senza chiedere nulla. E' una scelta fortemente voluta da parte nostra. E' un capitolo nuovo, guardiamo con ottimismo, farà bene a saprà cogliere questa opportunità. A fine stagione faremo i conti e tireremo le somme. Di partite ce ne sono ventiquattro, di punti 72, vediamo cosa raccoglieremo con lo spirito giusto e tireremo le somme», ha concluso Fassone.