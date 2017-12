Milan, Gattuso: «Donnarumma non è un mostro»

MILANO - "La lettera di Donnarumma? Fino a due giorni fa non ne sapevo nulla". Rino Gattuso commenta così la presunta lettera invita dal portiere rossonero alla società. "Si sta facendo passare un ragazzo di quasi 19 anni come un mostro e non se lo merita - continua Gattuso a Raisport -. Gigio ha dei valori incredibili. Per fortuna oggi c'erano pochi tifosi allo stadio, ma immaginate cosa poteva accadere con 60-70 mila a San Siro. Mi dispiace per lui, perché è uno che si fa voler bene all'interno dello spogliatoio e si allena sempre con veemenza". Milan, Donnarumma in lacrime dopo la contestazione

NON SI VENDE - “Se la società dice che non vuole vendere, cosa deve dire di più - continua Gattuso - Dobbiamo tutelare un ragazzo in grandissima difficoltà. Io rispetto i tifosi. Giovedì scorso l’ho lasciato a casa, è stato col muso perché voleva venire a giocare a Rijeka. Non ha saltato mai un allenamento o una partita. Io vedo un ragazzo che si allena con grande professionalità e voglia. Io parlo di quello che tocco con mano tutti giorni, personalmente Gigio non mi ha mai detto che vuole andar via. E non ho detto che Raiola sta convincendo il ragazzo. Vediamo come andrà a finire".