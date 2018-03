Serie A Milan, Conti in campo un'ora nel test con la Primavera

Test in famiglia per i rossoneri, prima del rompete le righe

MILANO - Test amichevole con la Primavera, per il Milan di Rino Gattuso: al centro sportivo di Milanello la sgambata rossonera si è conclusa con il punteggio di 0-0. Gattuso, vista anche l'assenza di molti elementi, ne ha approfittato per testare la condizione fisica di alcuni suoi elementi. Su tutti Andrea Conti, che ha messo nelle gambe 60' importanti per ritrovare il ritmo partita. Proprio quest'ultimo, al 5', è stato il primo a rendersi pericoloso spedendo poco sopra la traversa un cross di Borini. Al 17' rete annullata per offside ad Antonelli. Poco dopo, palo di Borini. Nella ripresa, nel finale, due grosse opportunità, entrambe con José Mauri, la prima neutralizzata da Guarnone, la seconda dalla traversa. Al termine della gara, il rompete le righe: il Milan riprenderà martedì la preparazione alla sfida contro la Juventus.

