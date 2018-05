Serie A Milan, i convocati: Romagnoli c'è

MILANO - Rino Gattuso ritrova Romagnoli per Milan-Verona. Il difensore, out da quattro partite, ha recuperato dal problema al bicipite femorale e quindi è stato convocato dall'allenatore. Romagnoli si gioca il posto con Musacchio e Zapata al fianco di Bonucci. Ecco la lista completa dei rossoneri: A. Donnarumma, G. Donnarumma, Storari; Abate, Antonelli, Bonucci, Calabria, Gomez, Musacchio, Rodriguez, Romagnoli, Zapata; Bonaventura, Calhanoglu, Kessie, Locatelli, Mauri, Montolivo, Torrasi (57); Borini, Cutrone, Kalinic, André Silva, Suso.

| Our squad list for Saturday's match against @HellasVeronaFC https://t.co/sXrNvJ8zSD

2?4? | #MilanVerona, i convocati https://t.co/JJoD90CFaf



? #MayTheFourthBeWithYou Rossoneri ? pic.twitter.com/n9nKCYPDid