Milan, Donnarumma: «Sono deluso, ma devo voltare pagina»

ROMA - Donnarumma cerca di lasciarsi alle spalle la notte da incubo vissuta all'Olimpico nella finale di Coppa Italia contro la Juve, in cui è stato protagonista in negativo. "Siamo tutti molto delusi - ha detto il portiere ai microfoni di Milan Channel - ci tenevamo molto a vincere. Ci dispiace per non esserci riusciti, ma guardiamo avanti. Abbiamo due partite importanti, dobbiamo far bene. Il ruolo del portiere è così. Coppa Italia, la serata nera di Donnarumma: ecco le due papere Capita di sbagliare, ma devo voltare subito pagina. Ci sta la delusione e tutto, ma devo andare avanti perchè ci giochiamo due partite molto importanti. Ho tanta voglia di fare e di dimostrare. Ci arriveremo tutti carichi. Ho visto stamattina in spogliatoio molta carica, ci arriveremo alla grande".

VIDEO: LE PARATE DI DONNARUMMA