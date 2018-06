Mirabelli: «Morata? Inutile illudere i tifosi»

ROMA - "Faremo un mercato preciso e contenuto. Tantissimi giocatori del Milan sono al centro dell'attenzione di altri grandi club. Noi faremo di tutto affinché questi restino in rossonero. Abbiamo tanti giocatori giovani e una rosa forte, che rappresenta un grande patrimonio per noi". Così, ai microfoni di Sky Sport, il direttore sportivo del club lombardo, Massimiliano Mirabelli, a margine del festival del milanismo. "Morata un nostro obiettivo? Fare dei nomi ora è superfluo. Non vogliamo illudere i nostri tifosi. Aspettiamo di sapere se e quali paletti ci imporrà la Uefa; poi decideremo come operare per migliorare la nostra rosa. Siamo tranquilli. Abbiamo una proprietà solida, che ha sempre rispettato le varie scadenze economiche. In più abbiamo un grande patrimonio di squadra e di tifosi: da questi punti fissi dobbiamo ripartire. Di certo, il Milan ha sempre un grande fascino ed è in grado di attirare anche i grandi campioni", ha aggiunto Mirabelli. (ha collaborato Italpress)