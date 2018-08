Serie A Milan, Musacchio: «Possiamo battere il Napoli»

MILANO - "Stiamo lavorando su ogni dettaglio. Ci siamo allenati tanto a livello fisico all'inizio; poi, nelle ultime settimane, di più col pallone. Castillejo? E' qui da poco ma si sta ambientando bene. E' un mio grande amico, in Spagna abbiamo giocato insieme, sicuramente si integrerà al meglio nel nostro gioco". Il difensore del Milan, Mateo Musacchio, fa così il punto della situazione in casa rossonera: "Ogni anno arrivano giocatori nuovi, è un gran gruppo, umanamente e sportivamente. Con Gattuso portiamo avanti il progetto dello scorso anno: in quest stagione siamo più competitivi in ogni reparto e il rendimento sicuramente migliorerà. Leonardo e Maldini? Abbiamo grande rispetto per loro, vederli a bordo campo è un piacere. Siamo all'inizio della stagione ma sappiamo che ci sono grandi squadre, come la Juventus e il Napoli, il nostro primo avversario. Non vediamo l'ora di iniziare. Al San Paolo sarà di certo una gara difficile ma se staremo concentrati e faremo ciò che abbiamo preparato in allenamento possiamo tornare a casa con i tre punti".