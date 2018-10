Il Milan perde derby e sostegno della Sud: «Vergognatevi»

ROMA - Un derby perso lascia strascichi, sempre. Specie se la sconfitta è maturata al 92' ed a causa di una dormita difensiva. Il rammarico in casa Milan, oltretutto, è esploso non tanto per la frustrazione figlia dell'ingenua rete subita ad una manciata di secondi dal triplice fischio finale, quanto piuttosto per la prestazione sfornata sin dalle prime battute, remissiva, contratta, difensivista, per nulla incoraggiante in vista dell'immediato futuro. L'orgoglio milanista ha pervaso gli animi della parte più calda del tifo organizzato, quella Curva Sud che ha incitato i suoi fino a quel disgraziato minuto 92, quando la voglia di gridare "basta" ha avuto la meglio.

Il capo ultras Luca Lucci si è affidato ad 'Instagram' per esternare il proprio dissenso: "I derby si giocano, si lotta si combatte si sputa sangue e poi magari si possono anche perdere! Ieri il nulla!!! Vergognatevi tutti!!! Da chi scende in campo a chi vi mette in campo a chi permette che tutti voi abbiate questa testa in partite del genere! Non ci sono scuse!! Abbiate rispetto dei tifosi, di tutti quelli che giorni prima non dormono per la tensione, tutti quelli che si fanno in 4 per realizzare coreografie per darvi la carica e gli stessi che ieri cantano per novanta minuti e oggi sono letteralmente senza voce! Certo perché chi ama il milan il suo lo fa sempre a prescindere!!! Il milanismo vi manca ma probabilmente chiediamo valori che di questi giorni sono solo sogni! #acmilan #unamorepertanti #unlavoroperpochi #vergognatevi #curvasudmilano #splendida #perfetta #immensa #meritiamotuttaltro".