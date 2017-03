Raisport: «La verità sui replay, Cerqueti? È lo stesso di Marchisio, allora?»

NAPOLI - Alla puntualizzazione del responsabile della comunicazione del Napoli Lombardo ha risposto il vicedirettore di Raisport Marco Mazzocchi che ieri, durante il post partita di Juve-Napoli, sosteneva come la responsabilità dei replay mandati in onda durante il match fosse di Infront (il service che produce la partita) e non della Rai "Ho sbagliato, le immagini ce le dà la Lega e non Infront - dice Mazzocchi a Radio Kiss Kiss. come riporta TuttoNapoli - . Le produce un broadcast della Juventus, con un regista della Lega. Io ieri ho fatto un doppio lavoro: quello che si è visto a Zona 11 e quello invisibile in regia. Ho chiesto a Roma di rivedere l'episodio di Albiol a partita in corso, perché la Lega per episodi del genere non manda solitamente i replay. Quando abbiamo detto che avevamo solo quella immagine, era perchè in quel momento avevamo solo quella. Poi a Zona 11 Pm abbiamo mostrato le altre immagini".

TELECRONACA "FAZIOSA" - "E' una vecchia questione. Ogni volta che c'è una telecronaca c'è sempre qualcuno che dice che si è pro o contro l'altro. Cerqueti polemizzò lo scorso anno con il Marchisio per una telecronaca. Ogni telecronista è portato ad urlare più forte per la squadra di casa, nel caso del gol".

IL TWEET - "Lo posso capire da un tifoso, ma non è corretto da parte di un club. Crea un clima di astio nei confronti dei giornalisti della Rai quando verranno a lavorare a Napoli. Una società importante come il Napoli non può fare un tweet del genere. Noi abbiamo avuto ieri due sfoghi di Giuntoli e Reina senza contraddittorio in diretta. Avrei voluto sentire Reina commentare anche il suo errore, la sua uscita, invece è intervenuto senza contraddittorio. Voglio fare un'altra riflessione - conclude Mazzocchi - È il momento decisivo per il Napoli che è uscito dalla lotta scudetto, rischia di uscire dalla Coppa Italia e dalla Champions. Quel tweet del club è una maniera del club di deviare l'attenzione verso altre direzioni".

Napoli: «L'episodio di Albiol assente nella telecronaca Rai»

IL COMUNICATO DEL CDR - ?Il CdR di Raisport, il fiduciario e il segretario dell'Usigrai «stigmatizzano il comportamento del Napoli Calcio in occasione della partita di Coppa Italia con la Juventus. L'atteggiamento della società partenopea, che con un tweet ha invitato i propri tifosi 'a togliere l'audio della telecronacà - prosegue la nota -, è inammissibile e gravemente lesivo non solo della Rai, ma anche di chi in quel momento stava svolgendo con grande professionalità il proprio lavoro: telecronista, commentatore tecnico, bordocampista, tecnici, montatori e tutti i lavoratori della Rai impegnati nell'evento. Ricordiamo che la regia e la produzione delle immagini delle partite della Coppa Italia non sono affidate alla nostra azienda. Invitiamo pertanto l'azienda stessa - si legge ancora nella nota - ad agire in maniera tempestiva nei confronti del Napoli Calcio per ottenere non solo delle scuse pubbliche, ma anche per raggiungere un clima che consenta in futuro ai nostri inviati e corrispondenti di poter svolgere le proprie mansioni in tranquillità al San Paolo e nell'ambito del Napoli calcio. Troviamo al tempo stesso inammissibile che un ospite, pagato o meno, di una qualsivoglia trasmissione di Raisport si permetta poi - come avvenuto per esempio ieri sera - di attaccare sui social le professionalità della nostra testata e di conseguenza dell'azienda».