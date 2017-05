Napoli, festa di fine anno. De Laurentiis: «Stagione straordinaria»

De Laurentiis, Sarri e tutto il Napoli insieme alla cena di fine anno ROMA - Il Napoli ha celebrato il tramonto di questa lunga stagione di record, sorrisi e qualche cocente delusione (che si chiuderà ufficialmente domenica in casa della Sampdoria) con una cena di fine anno nella location napoletana di Villa D'Angelo. Presenti alla festa tutti i componenti della squadra che ha dovuto superare l'eredità della partenza di Gonzalo Higuain un'estate fa, riscoprendosi comunque forte, competitiva e divertente, grazie soprattutto alla crescita di Lorenzo Insigne e alla scoperta del bomber tascabile Dries Mertens. Seduto a tavola, sorridente, anche il punto di riferimento del progetto, ossia mister Maurizio Sarri, ovviamente accanto al patron Aurelio De Laurentiis, che ha voluto ribadire: «Stagione straordinaria. Grazie a tutti!»

NAPOLI - FOTO DELLA CENA DI FINE ANNO

PAVOLOSO - A mettersi in mostra è stato un elemento rimasto un po' ai margini finora, Leonardo Pavoletti. L'attaccante arrivato a gennaio dal Genoa si è infatti esibito con la band di Guido Lembo e Pepe Reina, facendosi apprezzare per una versione tutta sua del tormentone Despacito, con la trasformazione in "Pavoloso", e scatenando tutto l'entusiasmo in sala, come i dimostrano i seguenti video, a partire da quello pubblicato su Instagram da Jessica Ziólek, compagna di Arek Milik.