Napoli, è il Maradona-day: segui la diretta

Alle 20, a Palazzo San Giacomo, Maradona riceverà la cittadinanza onoraria nell'anniversario del suo arrivo a Napoli, 33 anni fa. E in serata grande festa in piazza del Plebiscito. Intanto per la squadra primo allenamento nel ritiro di Dimaro

NAPOLI - In Trentino la festa per l'arrivo della squadra nel ritiro di Dimaro, in città invece il giorno di Diego Armando Maradona. Per i tifosi del Napoli è una giornata speciale. Questa sera il sindaco Luigi De Magistris conferirà al Pibe de Oro la cittadinanza onoraria nell'anniversario del suo arrivo a Napoli, 33 anni fa. Piazza del Plebiscito è già pronta per accogliere il numero dieci e le oltre trentamila persone che assisteranno all'evento. Alle 20, invece, è prevista la cerimonia ufficiale a Palazzo San Giacomo. Corrieredellosport.it seguirà la serata con una lunga diretta: seguite con noi ogni fase della cerimonia con i nostri aggiornamenti in tempo reale.

19.30 E' GIALLO SULLA CERIMONIA A PALAZZO SAN GIACOMO: MARADONA POTREBBE NON ANDARE

Nuovo colpo di scena nella vicenda della cittadinanza onoraria a Diego Armando Maradona. Dopo la decisione del sindaco Luigi de Magistris di consegnare la cittadinanza al Pibe de Oro nella sede del Comune e non in piazza del Plebiscito, Maradona avrebbe deciso di andare solo alla festa in piazza e non a Palazzo San Giacomo, dove tutto è già stato allestito. Interpellato dall'Ansa sull'argomento, il suo manager e amico Stefano Ceci ha risposto: «Maradona sarà in piazza. Punto».

19.20 MARADONA E IL NAPOLI, STORIA D'AMORE E DI GRANDI SUCCESSI

Quella tra Diego Armando Maradona e il Napoli è una storia d'amore e di successi. In Italia il Pibe de Oro ha vinto due scudetti (1987 e 1990), una Coppa Italia (1987), una Supercoppa italiana (1990) e una Coppa Uefa (1989). Con il Napoli, Maradona ha giocato 259 partite e segnato 115 gol.

18.45 CONTROLLI RIGOROSI E METAL DETECTOR: PRIMI SPETTATORI ENTRATI NELLA PIAZZA

Sono stati aperti i varchi di ingresso in piazza Plebiscito per la festa "Effetto Maradona". I primi spettatori entrati nell'emiciclo hanno cominciato subito a correre verso il palco per accaparrarsi i posti migliori per applaudire Maradona. I controlli sono rigorosi, ogni zaino viene aperto e molti spettatori vengono perquisiti e passati al metal detector. È scattato anche il dispositivo di sicurezza intorno alla piazza, con il colonnato transennato e l'accesso pedonale interdetto in piazza Carolina.

18.25 TIFOSI IN FESTA A DIMARO PER IL NAPOLI

Dopo una prima parte di lavoro atletico, i giocatori lavorano con il pallone, a coppie, sul campo di Carciato. Caldissimo il clima sulla tribunetta che ospita alcune centinaia di tifosi del Napoli: applausi e cori d'incitamento alla squadra.

18.10 LUNGO COLLOQUIO TRA SARRI E GIUNTOLI A DIMARO

Durante la fase di riscaldamento dei giocatori, lunga chiacchierata a bordo campo tra il direttore sportivo Giuntoli e l'allenatore Sarri. L'allenatore è stato aggiornato sullo stato delle trattative di mercato più calde, da Berenguer a Mario Rui.

17.55 GIA' 200 PERSONE IN FILA AI VARCHI DI ACCESSO

Circa 200 persone sono già assiepate a Napoli, davanti all'ingresso di piazza del Plebiscito, dove stasera si terrà la festa per la cittadinanza onoraria a Diego Armando Maradona. La capienza massima della piazza è stata stabilita dalla questura in 30mila persone e quindi molti hanno deciso di arrivare con largo anticipo per non perdere l'occasione di ammirare l'ex fuoriclasse argentino. Davanti al varco di piazza Trieste e Trento ci sono gli agenti delle forze dell'ordine e gli steward attrezzati con metal detector, pronti a controllare tutti coloro che entreranno nella piazza. L'apertura dei varchi di accesso è prevista per le 18. All'esterno delle barriere si sono già assiepati anche venditori ambulanti con sciarpe ed altri gadget.

17.45 STA INIZIANDO A DIMARO IL PRIMO ALLENAMENTO DEL NAPOLI

Sul campo di Carciato, prima sessione di allenamento per la squadra di Sarri in ritiro. Ha smesso di piovere, sulle tribune sono presenti molti tifosi.

17.40 FERLAINO: «NON SARO' IN PIAZZA DEL PLEBISCITO»

Corrado Ferlaino parla ai microfoni di Marte Sport Live: «Stasera non sarò in piazza del Plebiscito, sono in barca con amici in Albania. Ci sarei andato, ma considero sacre le mie vacanze. De Laurentiis capisce più di me? Questo è il parere di Maradona, io rispetto quello di tutti. Speriamo che De Laurentiis gli dia un posto nel Napoli come ambasciatore. Amo sempre la mia città».

17.15 CERIMONIA PER LA CITTADINANZA ONORARIA IN MUNICIPIO ALLE 20, POI FESTA IN PIAZZA

La cerimonia per il conferimento della cittadinanza onoraria a Diego Armando Maradona si terrà alle ore 20 a Palazzo San Giacomo. La decisione - a quanto si apprende - è stata presa dal sindaco Luigi de Magistris. All'origine del cambiamento di programma la volontà del primo cittadino di scindere i due momenti: quello istituzionale della consegna della cittadinanza onoraria da quello della festa che si terrà successivamente in piazza Plebiscito.

16.45 SQUADRA IN RITIRO A DIMARO ACCOLTA DA CENTINAIA DI TIFOSI

In Trentino è festa per l'arrivo del Napoli. A Dimaro, sede del ritiro estivo, centinaia di tifosi hanno accolto la squadra di Sarri. Occhi puntati sul nuovo acquisto Ounas. La squadra, questa sera, guarderà in tv la serata con Maradona protagonista. Quanti tifosi per il Napoli a Dimaro! C'è anche Ounas

16.30 IL PIANO SICUREZZA: 500 UOMINI IMPEGNATI

Saranno cinquecento uomini impegnati per l’ordine pubblico questa sera. Due i varchi di accesso alla piazza: piazza Trieste e Trento e via Cesario Console. Sono previsti controlli accurati, anzi severi, corridoi centrali da lasciare liberi come le vie di fuga. C'è grande attenzione dopo quanto accaduto a Torino nella serata della finale di Champions League lo scorso 3 giugno. Prevista anche l'installazione di barriere antipanico.

16.00 CENA CON DIEGO JR E CRISTIANA SINAGRA

Maradona è arrivato a Napoli due giorni fa e ieri sera ha incontrato la sua ex Cristiana Sinagra e il figlio Diego Armando Maradona Junior, al ristorante D'Angelo dove stava cenando in compagnia del fratello Hugo e di altri amici.

15.30 MARADONA: «CITTADINANZA GUADAGNATA SUL CAMPO»

Ieri, in conferenza stampa, Maradona aveva salutato i tifosi: «Avevo la cittadinanza di Napoli dal primo giorno in cui ho messo la maglia numero dieci. Non potevo mancare a questa festa. Questa cittadinanza è per mia mamma, per mio padre e per tutti i napoletani. Ho guadagnato la cittadinanza sul campo». A chi gli ha chiesto se abbia percepito un compenso per essere presente alla serata, Maradona ha risposto così: «Giuro su mia madre che a me nessuno è venuto a parlare di soldi. Quando mi hanno parlato della cittadinanza ho subito detto "Va benissimo, la facciamo". Perché si deve andare in un posto a chiedere soldi sempre? Viviamo in una società malata, io ho preso soldi quando ho giocato a calcio. Adesso non gioco più e prendo quello che mi paga Dubai. Vorrei stare a tu per tu con chi ha insinuato questa cosa per sputargli in faccia».

15.00 FERLAINO AL CORRIERE DELLO SPORT-STADIO: «VI RACCONTO COME LO PORTAI A NAPOLI»

In una lunga intervista sul Corriere dello Sport-Stadio di oggi, l'ex presidente del Napoli, Corrado Ferlaino, ha raccontato come riuscì a portare in Italia Maradona acquistandolo dal Barcellona, un'operazione apparentemente impossibile: «Non dormii per due mesi, la gente mi aspettava sotto casa per avere notizie. E quando sembrava tutto svanito, mi arrivò la chiamata: "Il Barcellona lo vende...". Fu una trattativa estenuante, li prendemmo per stanchezza e con un'offerta mostruoso: tredici miliardi e mezzo di lire. Andammo a trattare Hugo Sanchez con il Real Madrid, ma solo per stuzzicare il Barcellona».