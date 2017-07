Napoli, De Laurentiis in mezzo ai tifosi: «Una meraviglia!»

DIMARO (TRENTO) - Aurelio De Laurentiis sta rubando la scena al suo Napoli. Il numero uno azzurro ha seguito l'allenamento della sua squadra in mezzo a 5mila tifosi in festa: il presidente ha osservato dagli spalti gli esercizi di riscaldamento dei giocatori a disposizione di Sarri, con un occhio riservato ai nuovi acquisti Mario Rui e Ounas. De laurentiis è arrivato verso le 11 e ha preso posto sulla tribunetta della stadio di Dimaro: al suo arrivo si è immediatamente alzato il coro "Vogliamo il tricolore", un bagno di folla e affetto tutt'altro inusuale per il presidente del Napoli che ha risposto al caloroso saluto dei fan azzurri su Twitter: «Meraviglioso stare insieme ai nostri tifosi!».

Meraviglioso stare insieme ai nostri tifosi #ADL pic.twitter.com/fWLapufAd9 — AurelioDeLaurentiis (@ADeLaurentiis) 16 luglio 2017

TUTTO ESAURITO - I tifosi non sono mai sazi di questo Napoli. Dopo il pienone per la sfida contro il Trento, i supporter azzurri hanno riempito il palazzetto di Dimaro anche per la seduta d'allenamento mattutina, ebbri delle sette reti contro la squadra di casa, del primo gol di Ounas, dell'eurorete di Chiriches e della doppietta di Milik.

