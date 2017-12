Napoli, Insigne in gruppo: può farcela per Torino

Le foto della cena del Napoli NAPOLI - Una buona notizia per Maurizio Sarri: nell'allenamento pomeridiano a Castelvolturno è tornato in gruppo Lorenzo Insigne. Il talento azzurro ha svolto l'intera seduta insieme con i compagni per la prima volta dallo stop per l'infiammazione al pube - che lo aveva costretto a sedute differenziate - e dovrebbe quindi tornare a disposizione del tecnico per il prossimo match, in programma sabato alle ore 18 contro il Torino. Domani mattina ultimo allenamento prima della partenza per la trasferta. Insigne ha già saltato il match di Champions League contro il Feyenoord e la sfida di campionato con la Fiorentina.