Serie A Napoli, visita per Ghoulam. La Juventus è nel mirino

Il terzino spinge per tornare in campo per la sfida dell'anno

NAPOLI - Buone notizie per il Napoli di Sarri. Il recupero di Faouzi Ghoulam prosegue a gonfie vele, come testimonia la visita di controllo effettuata dall'algerino questa mattina a Villa Stuart dopo la frattura alla rotula dello scorso 9 febbraio. Il Napoli stesso con un comunicato ha fatto sapere che: "Come da programma, Faouzi Ghoulam è stato visitato questa mattina a Villa Stuart dal Professor Mariani accompagnato dal Dottor De Nicola, medico sociale del Napoli. Le condizioni del difensore azzurro sono apparse molto buone. Ghoulam tra 15 giorni sosterrà un ulteriore controllo a Villa Stuart". Se il protocollo riabilitativo dovesse proseguire così per il difensore si aprirebbero le porte per una convocazione nel match scudetto dell'Allianz Stadium contro la Juventus, in programma il prossimo 22 aprile.

