La bestia nera e le sue "specialità": Ancelotti, numeri e curiosità

ROMA - Non solo un palmares da fare invidia: Carlo Ancelotti può vantare una lista di record e di numeri curiosi che probabilmente nessuno al mondo ha. È specialista di Champions, e si sapeva. Sa vincere ovunque, e si sapeva anche questo. Ma sapete per esempio in Italia chi è la sua bestia nera? Oppure: si dice tanto sia un allenatore pragmatico, ma prima di questa stagione una sua squadra deteneva il record di gol in un campionato. Ecco allora tutto sul nuovo allentore del Napoli.

Partiamo dal numero più "banale": ha vinto il 59% degli incontri, 607 gare su 1027. Ed è l'unico ad aver vinto un titolo in quattro dei cinque maggiori campionati europei (Italia, Inghilterra, Francia, Germania).