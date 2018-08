Wolfsburg-Napoli 3-1: azzurri ko, Milik non basta

ROMA - Il Napoli chiude il programma delle amichevoli estive con una brutta prestazione contro il Wolfsburg. Dopo la vittoria per 3-1 sul Borussia Dortmund, gli azzurri (in maglia grigia) perdono con lo stesso risultato alla Volkswagen-Arena al termine di un match giocato male per larghi tratti. La squadra di Ancelotti (con Zielinski dal 1') non crea alcuna occasione degna di nota nel primo tempo e incassa il gol dell'1-0 al 43', quando una disattenzione di Insigne in fase di disimpegno lancia l'azione che porta al vantaggio firmato Brekalo. Nella ripresa gli azzurri, con Mertens e Allan in campo, giocano meglio per una ventina di minuti e trovano il pari al 69' con Milik, bravo a insaccare di testa su cross dalla sinistra di Mario Rui. Il momento positivo, però, si interrompe subito. Il nuovo acquisto Malcuit dimostra di essere interessante in fase offensiva, ma totalmente da "registrare" in quella difensiva e da una sua disattenzione nascono gli altri due gol del Wolfsburg. Al 70' - con la complicità di Albiol - non sale con la linea e lascia in gioco Ginczek che mette al centro per il 2-1 di Mehmedi, poi al 74' si lascia sfuggire ancora una volta l'esterno del Wolfsburg che a porta vuota insacca nuovamente su assist di Ginczek (che supera troppo facilmente Albiol). Due colpi che tramortiscono il Napoli, rivoltato come un calzino nell'undici da Ancelotti. Resta in campo il solo Karnezis, che nel finale nega il 4-1 a Ginczek con una bella parata su tiro ravvicinato. Per il Napoli finisce il mini-tour europeo: il bilancio è di 2 sconfitte (Liverpool e Wolfsburg) e una vittoria (Borussia Dortmund). Tra sette giorni si fa sul serio: all'Olimpico, sabato 18, c'è l'esordio in campionato contro la Lazio.

WOLFSBURG-NAPOLI 3-1: 43' Brekalo, 69' Milik, 70' Mehmedi, 74' Mehmedi

FINE PARTITA

90' - Occasione Wolfsburg: Ginczek si trova a tu per tu con Karnezis, bravo il portiere greco a negargli il gol.

82' - Punizione di Mertens dal limite dell'area, para Casteels.

74' - GOL DEL WOLFSBURG! Ancora Mehmedi su assist di Ginczek dalla destra, altra disattenzione di Malcuit.

70' - GOL DEL WOLFSBURG! Clamorosa disattenzione di Malcuit, che non sale e lascia in gioco Ginczek, autore dell'assist per il gol di Mehmedi.

69' - PAREGGIO DEL NAPOLI! Milik segna l'1-1 di testa su cross dalla sinistra di Mario Rui.

65' - Azione spettacolare tra Mertens e Milik, ma il sinistro del polacco è messo in angolo da Casteels con un prodigio

63' - Entrano anche Rog e Diawara per Hamsik e Fabian Ruiz

62' - Verdi ci prova da calcio piazzato, blocca senza problemi Casteels

58' - Occasione Napoli: contropiede azzurro con conclusione a giro di Mertens che scivola sul fondo

50' - Nel Napoli fa il suo esordio Malcuit (fuori Hysaj). Dentro anche Mertens per Callejon e Verdi per Insigne

49' - Pasticcio tra Brooks e Casteels, Milik non ne approfitta dopo aver rubato la palla al portiere: conclusione sull'esterno della rete da posizione defilata

46' - Ricomincia il match. Nel Napoli dentro Allan per Zielinski

FINE PRIMO TEMPO

43' - GOL DEL WOLFSBURG! Erroraccio di Insigne in fase di disimpegno. La palla viene recuperata dal Wolfsburg che allarga subito il gioco sulla sinistra, dove Brekalo si fa trovare pronto e libero per battere Karnezis sul primo palo.

39' - Occasione Wolfsburg: bella girata di Gerhardt, palla alta sulla traversa

29' - Occasione Wolfsburg: Weghorst dribbla Koulibaly in area, ma il suo destro viene respinto da Karnezis

27' - Ci prova Insigne da calcio piazzato: palla che colpisce la barriera.

21' - Bella azione del Napoli: lancio di Hamsik, sponda di testa di Mililk e conclusione di prima intenzione da parte di Callejon fermata da Arnold

14' - Prima occasione per il Napoli: ci prova Fabian Ruiz dalla distanza, il sinistro dello spagnolo termina alto di poco

2' - Splendida azione del Wolsfburg, tutta in velocità. Koulibaly libera l'area

1' - Comincia il match: Napoli in maglia grigia

FORMAZIONI UFFICIALI

WOLFSBURG (4-5-1): Casteels, William, Brekalo, Steffen, Weghorst, Gerhardt, Roussillon, Guilavogui, Brooks, Arnold, Knoche. All. Labbadia

NAPOLI (4-3-3): Karnezis; Hysaj, Albiol, Koulibaly, Mario Rui; Fabian, Hamsik, Zielinski; Callejon, Milik, Insigne. All. Ancelotti.

ARBITRO: Ittrich

Guardalinee: Kohn-Oldhafer

