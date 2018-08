Napoli, De Laurentiis: «A Sarri ho dato tutto e non ho vinto niente»

ROMA - Il ritorno di Carlo Ancelotti in Italia ha stuzzicato la curiosità dei francesi tanto che sull'edizione di questa mattina L'Equipe ha dedicato uno speciale di due pagine al Napoli. Tra i protagonisti, però, c'è il presidente De Laurentiis che non si è fatto sfuggire l'occasione di lanciare l'ennesima frecciata all'ex ex tecnico Maurizio Sarri. «Della scorsa stagione – dice – resta sì il piacere di aver giocato bene ma anche l'amarezza di non aver vinto. A Sarri abbiamo dato tutto e in tre anni non abbiamo vinto niente». Di Ancelotti, De Laurentiis dice: «È una persona deliziosa, entrata per sbaglio nel mondo del calcio. Avrebbe fatto cose straordinarie in qualsiasi settore. Perché è un uomo sereno che non ha rivincite da prendere, che esprime equilibrio e l’equilibrio è una virtù rara». Ancelotti, nel frattempo, sorride e replica: «Vedremo se la penserà così anche quando avremo perso una o due partite». Da Maradona e Ancelotti a Ibra e Cavani, la fotostory di Napoli-Milan

Nello speciale c'è spazio quindi anche per le dichiarazioni del tecnico che spiega il suo ritorno in Serie A. «Napoli ha pensato a me e io avevo voglia di tornare in Italia - spiega Carletto -. Non ne ho fatto una questione economica. L’Inghilterra mi attirava, è vero, ma quando sono stato contattato dal Napoli mi sono detto che era giunto il tempo di tornare, l’ultima esperienza all’estero (Bayern Monaco) mi aveva provato».