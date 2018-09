De Laurentiis ricorda Maria Sensi: «Una vera figlia di Roma»

ROMA - Non basta il minuto di silenzio prima di Roma-Chievo. Sui social molti protagonisti dello sport hanno speso un pensiero, una dedica o un ricordo per ricordare Maria Sensi, icona di un calcio diverso, 'che non c'è più' tuona qualcuno. L'ultimo in ordine cronologico è Aurelio De Laurentiis: «Cara Rosella, la perdita della tua mamma Maria mi ha molto colpito. Una donna dal grande temperamento che ha saputo restare al suo posto vicino a un uomo che ha molto amato e che ha molto sofferto per la sua squadra. Una donna con una forte dignità e una grande coscienza popolare. Una vera figlia di Roma. Ti sono molto vicino e questo sentimento sincero lo esprimo anche a nome della mia famiglia e di tutto il Napoli». Così il presidente del club azzurro esprime via Twitter il proprio cordoglio, rivolgendosi virtualmente alla figlia. Domani l'ultimo saluto e i funerali alla basilica di San Lorenzo fuori le mura, al Verano.

