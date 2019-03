Denis e l'incredibile scherzo di Lavezzi a Reja al Napoli

NAPOLI - C'era un tempo, neanche troppo lontano, in cui l'attacco del Napoli "parlava" spagnolo e portava i colori dell'Argentina in azzurro. La coppia German Denis-Ezequiel Lavezzi (il Pocho di recente è tornato alla ribalta per un presunto filrt con Belen Rodriguez) si divertiva non solo in campo, ma anche fuori. Uno degli aneddoti più curiosi l'ha raccontato a 'Sports Center' proprio 'El Tanque' quando Reja era l'allenatore della squadra partenopea.

Finito l'allenamento il Pocho si è preso gioco del mister confezionandogli uno scherzo coi fiocchi davanti a Denis. Con passo felpato si è avvicinato da dietro a Reja senza farsi vedere e in un attimo lo ha "entangado", letteralmente è "perizomato", cioè gli ha tirato su i pantaloncini con forza. Povero mister, ma quante risate.