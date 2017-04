Serie A Pescara, Zeman: «Milan forte, la gente si è divertita»

PESCARA - "Abbiamo dei limiti, ma almeno oggi abbiamo lottato al massimo". Zdenek Zeman è finalmente soddisfatto della prestazione offerta dal Pescara, dopo molte critiche alla vigilia per un gioco che non decollava. Gli abruzzesi hanno fermato "una squadra che fa parte dell'etile del calcio italiano" come ha spiegato il boemo a Mediaset Premium. "Penso che oggi la gente si sia diverita - ha aggiunto - Noi ci abbiamo provato, con il Milan bisogna soffire e abbiamo sofferto. Nel gol abbiamo sbagliato dentro l'area di rigore, peccato. Non abbiamo sfruttato le ripartenze, spesso abbiamo sbagliato l'ultimo passaggio. Salvezza? Ci crediamo. Io vedo più le prestazioni che i risultati, tecnicamente sbagliamo ancora troppo".

