Serie A Pescara, Zeman: «Ripartiamo dalla B»

PESCARA - "Ora proveremo a fare una B competitiva". Così il tecnico del Pescara, Zeman, ai microfoni di Premium, al termine del ko con la Roma che ha sancito la retrocessione dei biancazzurri nel campionato cadetto: "Sarà un campionato differente, bisognerà lavorare e tenere quanto di buono c'è in questa squadra. Di positivo c'è stato solo l'esordio, poi abbiamo sbagliato alcune partite dove pensavo che si potesse far meglio e a quel punto eravamo lontani. Anche oggi ci abbiamo provato: prendere tre gol in contropiede è da mia ex squadra. La Roma è una grande squadra, fa parte dell'elite del calcio, anche se la Juve sta avanti e il Napoli è a un passo ma queste sono le tre che fanno la differenza".

DZEKO - "Dzeko? Se si gioca il titolo di capocannoniere capisco che lui ci tenga, poi capisco che Spalletti fa altre valutazioni. Non ha preso molti colpi ma talvolta l'allenatore pensa di risparmiarlo".

LA PARTITA - "Fino al 44' stavamo sullo zero a zero. Loro hanno avuto molte occasioni, ma anche noi. Oggi abbiamo lasciato dei contropiede a giocatori rapidi come Salah ed El Shaarawy. In altre partite potevamo far meglio: con il Chievo e con la Samp. Il cambio? Non ci sono stati molti frutti: ho cercato di impostare un altro gioco, ma la storia è rimasta a metà. Prima giocavamo fermi, ora non lo fa più nessuno. Dobbiamo pensare alle ultime partite: non vogliamo arrivare ultimi. Derby? Stanno bene tutte e due. La Lazio ha fatto sei gol, la Roma ne ha fatti quattro... Ma ome sempre nel derby non si sa mai chi sta meglio. Magari la Lazio non gli lascia i contropiedi come i nostri, anche se la Roma dietro ha sofferto qualcosa. Juve? Dopo la gara col Barcellona la Champions se la può giocare".

