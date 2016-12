Perotti: «Troppi punti buttati. La Juve è distante, ma stagione è lunga»

ROMA - "La differenza di sette punti con la Juve è grande, però manca ancora tantissimo. A Torino volevamo vincere, almeno pareggiare e non l'abbiamo fatto ma abbiamo giocato una grande partita contro una squadra fortissima. Dobbiamo fare meglio e avremo tempo per riprenderci". Lo dice l'attaccante della Roma Diego Perotti in un'intervista esclusiva che sarà trasmessa oggi da Premium Sport. "Uno dei fattori più importanti sono i punti che abbiamo lasciato per strada, come i pareggi contro Cagliari, ancora mi brucia, ed Empoli. Sarebbero dei punti importanti oggi, sono quelle partite che si devono vincere. È una cosa fondamentale per vincere lo scudetto". L'altro obiettivo della Roma è l'Europa League, dove affronterà ora il Villarreal. "L'Europa League è bellissima, l'ho giocata con il Siviglia e per me è importante - ha affermato Perotti - Affronteremo un avversario tosto e non sarà facile ma per vincere a competizione dovremo affrontare le più forti. Il ritorno in casa sarà importante".

DIFFICOLTA' - Il giocatore argentino ha parlato anche del suo momento difficile prima di arrivare a Genova. "Il Genoa mi ha rilanciato e mi ha aiutato ad arrivare alla Roma, altrimenti non sarei qui e forse non starei neanche più giocando a calcio, visto che la mia carriera era quasi finita per colpa degli infortuni - ha ricordato - Con Gasperini mi sono allenato come mai, a livello fisico e mentale. Ho rischiato un pò di più, ho resettato il mio corpo e ho ricominciato". Il suo sogno è "chiudere questo mio calvario con una convocazione in nazionale. Se dovesse arrivare sarebbe la chiusura del cerchio di tutto quello che ho passato". Un pensiero al Papa argentino: "Io sono molto religioso e ho avuto la fortuna di incontrarlo di persona dopo la partita contro il San Lorenzo. È stato molto emozionante".

OBIETTIVI - Tornando alla Roma, Perotti conferma di trovarsi meglio a sinistra: "A destra mi perdo un pò e anche per aiutare la squadra faccio più fatica, a sinistra i movimenti sono più spontanei. Ma io voglio giocare e se devo essere a destra lo faccio senza problemi". Infine, i desideri per il 2017: "Una stagione senza infortuni per me e per i miei compagni. Poi sicuramente vincere qualcosa con la Roma. Abbiamo una buona squadra e penso che possiamo farcela. Non è più tempo di parlare, dobbiamo dimostrare il nostro valore in campo", ha concluso l'argentino.

