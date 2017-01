Calciomercato, Nainggolan: «Kessie sta facendo benissimo. Ho fatto bene a restare a Roma»

ROMA - «Il ko contro la Sampdoria ci ha dato molto fastidio. La mancata vittoria è stata colpa nostra che non siamo riusciti a gestire il doppio vantaggio». Parola di Radja Nainggolan, protagonista agli Oscar del calcio. Il centrocampista della Roma commenta la sconfitta di Genova: «Purtroppo dovevamo portare a casa il match. Le decisioni arbitrali? Sono cose che fanno parte del gioco e comunque se ci davano il rigore avremmo al massimo pareggiato. Grande occasione sprecata? Noi volevamo vincere e ci siamo rimasti molto male. Roma, fuorigioco inesistente e rigore negato a Dzeko Discorso scudetto chiuso? Dobbiamo ancora crederci, per fortuna il Napoli ha pareggiato. Siamo sempre secondi e dovremo aumentare la distanza dalle inseguitrici. Kessie alla Roma? Non lo so, comunque è un ragazzo che sta facendo un grandissimo campionato. Se continuerà su questi livelli diventerà un grande giocatore. Io come E' stata la domanda trabocchetto di un giornalista... Io e il mister pensiamo solo a fare bene, lasciamo stare i paragoni. Io faccio parte di un gruppo e senza il gruppo non sono niente. Il io no al Chelsea? Ho fatto una scelta di vita. Rigore negato a Dzeko, la protesta social dei tifosi della Roma Sono dodici anni che vivo in Italia e sto bene qui, non mi andava di andare in Inghilterra e dover ricominciare tutto daccapo. Per chi tiferò domenica fra Juve e Inter? La squadra di Pioli sta facendo bene, speriamo che ci facciano un favore», ha concluso Nainggolan.

