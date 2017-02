Totti alla Raggi: «Brinderemo insieme al nuovo stadio della Roma» 

ROMA - Nel roboante 4-0 rifilato alla Fiorentina che ha rilanciato le ambizioni della Roma c'è stato spazio anche per Francesco Totti, che la scorsa settimana era tornato a far parlare di sé con il gol qualificazione in Coppa Italia contro il Cesena e il conseguente pass per la doppia semifinale contro la Lazio. Roma-Fiorentina, sugli spalti lo striscione: "Famo sto stadio" Ma nel giorno del poker ai viola l'altro argomento del giorno è il nuovo stadio della Roma e il capitano giallorosso è voluto intervenire sul tema via Facebook, con un post pubblicato sul proprio profilo ufficiale subito dopo il match dell'Olimpico e rivolto direttamente alla sindaca pentastellata Virginia Raggi: «Sarò felice di incontrarla - ha scritto il giocatore simbolo della Roma - magari proprio per brindare al definitivo via libera per lo stadio che, ne sono certo, arriverà al più presto. #FamoStoStadio».

FERRARA: «5 STELLE MAI CONTRARI ALLO STADIO»