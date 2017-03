«Il Real vuole Monchi: un guru per Zidane»

ROMA - Il Real Madrid ha messo gli occhi su Monchi. In Spagna scrivono che il ds del Siviglia, che piace alla Roma, potrebbe diventare l'uomo mercato di Zidane. I successi ottenuti dal Siviglia, grazie anche al suo operato, non hanno lasciato indifferente Florentino Perez, che ora starebbe pensando di portarlo a Madrid. Il quotidiano Marca fa un'analisi delle operazioni di Monchi al Siviglia, elencando i colpi migliori del ds, abile non solo a comprare ma anche a realizzare plusvalenze con le vendite. Giocatori del calibro di Dani Alves, Baptista, Adriano, Rakitic, Kondogbia, Gameiro, sono solo alcuni dei tanti acquistati a costo zero o comunque a poco, quando nessuno li conosceva, poi esplosi. La plusvalenza più grande Monchi l'ha realizzata con Dani Alves: acquistato dal Bahia per 550 mila di euro ha portato un guadagno di più di 40 milioni di euro quando è passato al Barcellona.

Monchi studia la Roma

BACCA E JOVETIC - Tra i gioielli di Monchi, decisivi per le vittorie di tre Europa League consecutive, non si può non ricordare Bacca. Una delle ultime operazioni di Monchi è Jovetic, preso dall'Inter, ma ci sono anche giocatori come Vitolo, Nasri, Mariano e N'Zonzi che stanno brillando. La Roma è interessata a Monchi da tempo, si parla di lui per la prossima stagione. Ma adesso, come scrivono in Spagna, è sceso in campo il Real Madrid.