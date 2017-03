Totti: «Io della Lazio e nuovo 007? Ragazzi, basta bufale!»

Il capitano della Roma posta un video su Facebook in cui invita a non credere alle bufale messe in giro sul web ed a firmare l'appello della Presidente della Camera, Laura Boldrini

ROMA - «Basta bufale!». Francesco Totti posta un video sul suo profilo Facebook in cui invita a non credere alle bufale messe in giro sul web. «Purtroppo non è sempre così facile riconoscere notizie false come queste!»: afferma il capitano della Roma. «Io della Lazio? Ilary Blasi di nuovo incinta? Partito il toto-nome. Io il prossimo James Bond nello 007? Ragazzi (ride ndr), mi sono iscritto ai social anche per dire la mia e smentire le bufale che vengono messe in giro su di me. Le bufale sono pericolose. Per questo ho firmato "Basta bufale", l'appello della Presidente della Camera, Laura Boldrini. Essere informati è un diritto, essere disinformati è un pericolo. Firmalo anche tu».