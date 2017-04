Compleanno alternativo per Ilary: Totti aspetta Roma-Lazio chiuso in una stanza

ROMA - La dedica romantica alla sua Ilary Blasi era già arrivata con uno speciale messaggio sul profilo Instagram di Francesco Totti, ma per la festa del suo 36esimo compleanno la showgirl ha preferito ieri una serata alternativa al glamour e alla classica cena a lume di candela. Totti leggenda anche nel derby: una storia lunga 23 anni Ecco che insieme al capitano giallorosso e a un gruppo di amici ha così scelto di passare qualche ora all’Escape Room, un gioco in cui i protagonisti sono ‘intrappolati’ in una stanza da cui possono uscire solamente sfruttando gli indizi a disposizione per risolvere enigmi e misteri e scampare così all’annegatore. Roma-Lazio, tutti i numeri e le curiosità del derby Un modo comunque di tenersi in forma per il fantasista della Roma, che spera di essere schierato domani da Luciano Spalletti nel derby contro la Lazio in cui, più che da una stanza chiusa, dovrà cercare di sfuggire alle marcature dei difensori di Simone Inzaghi.