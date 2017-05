Serie A Roma, Rivera: «Finito Totti, nessuno più resterà in una squadra sola»

ROMA - "Finito Totti, nessuno più resterà in una squadra sola. Il problema lo risolverà lui, non c’è nessun altro che può farlo al posto suo. Io quando decisi di smettere, smisi e basta". Parola di Gianni Rivera, primo italiano a conquistare il Pallone d'Oro, intevenuto alla trasmissione "Italia nel Pallone" su Rai Radio 2.

SUL MILAN - "La storia del Milan la conoscono tutti. Ma ora il Milan di adesso è una squadra che ha bisogno di essere riorganizzata. I nuovi acquirenti, che non conosco, credo sappiano che ci sarà da lavorare, ma soprattutto bisognerà metterci i soldi. I tifosi? Quando il risultato è negativo reagiscono. Ma l’attenzione, la partecipazione e la voglia di andare allo stadio è la stessa".

MODELLO ATALANTA - "L’Atalanta ha lavorato molto bene sui giovani come al solito. Spero che tutte le società lo facciano sempre di più, anche perché oggi prendere gli stranieri bravi è difficile, i migliori li prendono gli altri, in Italia non vengono più".