La... Var inchioda Mauro: non simula quando sbuffa con Spalletti

ROMA - Luciano Spalletti, si sa, non è Zdenek Zeman. Il boemo è uno che parla poco, soprattutto in tv. Il toscano no: gli piace spiegare, spesso con giri di parole, i suoi concetti anche davanti alle telecamere. I tempi sono ristretti e le domande in cantiere sono tante ed ecco perché, ieri sera nel corso di Sky Calcio Club, Massimo Mauro, opinionista della tv satellitare, comincia a sbuffare in maniera vistosa, gesticolando e, soprattutto, pensando di non essere inquadrato durante una risposta del tecnico della Roma dopo la vittoria sulla Juventus. Un flash che non è sfuggito ai telespettatori più attenti, ma che Spalletti non ha colto: in quel momento il tecnico, infatti, guardava in telecamera e non nel monitor sottostante.

