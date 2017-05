Roma, Salvini torna all'attacco: «Spalletti 'piddino' rancoroso»

ROMA - Salvini-Spalletti nuovo round. Dopo le schermaglie e le polemiche dei giorni scorsi, quando il primo era entrato 'a gamba tesa' sulla querelle Totti (definendo l'allenatore «piccolo uomo» citando la moglie del capitano Ilary Blasi) ottenendo la sarcastica risposta del tecnico della Roma («meglio averlo contro che a favore»), il leader della Lega Nord è tornato oggi all'attacco su Rai Radio1 ai microfoni della trasmissione 'Un Giorno da Pecora'. Milan-Roma, lo striscione della curva milanista per Totti «Spalletti? E' il classico 'piddino' rancoroso', non è sereno e io dico 'giù le mani da Totti, ,da milanista lo avrei sempre voluto in squadra - ha ribadito -. Ero a San Siro a vedere Milan-Roma e l'unica cosa che tutto lo stadio si aspettava, compresi i ragazzini, era di vedere ed applaudire Totti per l'ultima volta. Volevamo tributargli una standing ovation. E invece Spalletti continuava a far entrare uno scarto dopo l'altro...». Roma, Totti entra in campo: i tifosi della Juventus lo applaudono Sul caso era intevenuto anche l'eurodeputato Marc Tarabella che, citato dallo stesso Spalletti in virtù di uno scontro verbale tra lui e Salvini in un dibattito al Parlamento europeo, si era schierato con il tecnico («Grazie Luciano, ora vieni all'Inter») che intanto si consola con la pesante vittoria ottenuta ieri sera all'Olimpico contro la Juventus mentre Totti si godrà l'affetto del popolo giallorosso tra due partite, nell'ultima di campionato contro il Genoa in un Olimpico già esaurito.

