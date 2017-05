Roma, Totti: «Le foto me le farete anche l'anno prossimo»

ROMA - La Roma parte per Verona, in vista della sfida di campionato contro il Chievo decisiva per il secondo posto in campionato che vuol dire ingresso automatico ai gironi di Champions League. Un appuntamento da non fallire, quello per la squadra di Spalletti, impegnata al Bentegodi domani alle ore 18.

IL SIPARIETTO - Prima della partenza per Verona è andato in scena un curioso siparietto alla stazione Termini fra il nostro fotografo Claudio Bartoletti e il capitano della Roma Francesco Totti. «Scusa Francè ma ti devo massacrare di foto», ha detto il fotografo al numero dieci della Roma. La risposta del capitano è stata immediata: «Tranquillo, tanto me le fai l'anno prossimo».

