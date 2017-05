ROMA - Francesco Totti scende in campo prima dell'ultima partita contro il Genoa con la maglia della Roma.

Roma, striscione al Colosseo per Totti

Il capitano interrompe il giornalista di Sky Sport Angelo Mangiante durante il collegamento da Trigoria, per salutare anzitempo tutti i tifosi giallorossi. Manca poco all'addio di fronte ai 65.000 presenti all'Olimpico ma Totti nel mini intervento a Sky ha espresso le sue sensazioni: «La gente non dormirà per me? Perché io dormo?».

Spalletti: «Totti giocherà un bel pezzo di partita»

