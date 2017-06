Roma, ufficiale Pellegrini: firma e maglia numero 7

ROMA - Lorenzo Pellegrini è un nuovo giocatore della Roma. Il calciatore ha firmato un contratto di cinque anni, con scadenza al 30 giugno 2022. Per il 21enne si tratta del ritorno nel club nel quale ha seguito tutta la trafila del settore giovanile dal settembre del 2006, fino all’esordio in prima squadra in Cesena-Roma del 22 marzo 2015. Lo ha comunicato la Roma attraverso una nota ufficiale.

Sei arrivato che eri un ragazzo, te ne vai che sei un uomo! In bocca al lupo Lorenzo! #ForzaSasol pic.twitter.com/VzA3sdnICN — U.S. Sassuolo (@SassuoloUS) 30 giugno 2017

SASSUOLO - Pellegrini ha totalizzato 54 presenze con la maglia del Sassuolo in due stagioni. Nell’ultimo campionato di Serie A ha giocato 28 partite segnando 6 reti e realizzando 7 assist. Ha inoltre collezionato le prime presenze in campo europeo nell’Europa League: «Tornare a Trigoria è una sensazione incredibile, era il mio obiettivo sin da quando sono andato al Sassuolo - ha detto - È il coronamento di un percorso di due anni. Un grazie va a tutta la società della Roma e al direttore Monchi che mi è sempre stato vicino. Mi hanno fatto capire la loro voglia di ripartire anche da me». «Siamo orgogliosi di aver riportato a casa Pellegrini», ha dichiarato il ds Monchi.

NUMERO 7 - Pellegrini ha scelto la numero 7, una maglia che nella storia della Roma ha un certo peso, ma che nel passato recente era stata assegnata al francese Grenier, meteora che non resterà negli annali giallorossi. Dopo Bruno Conti, massimo interprete nel ruolo di ala destra, proprio con la 7 sulle spalle, sono tanti i giocatori ad averla indossata: da Moriero a Paulo Sergio, fino ai più recenti Pizarro, Marquinho e Iturbe. Ma c'è una curiosità che riguarda proprio la stagione dell'ultimo scudetto romanista: nel 2000-2001 la maglia numero 7 era proprio di Eusebio Di Francesco, attuale tecnico della Roma, che ha voluto fortemente Pellegrini dopo l'esperienza al Sassuolo.

PROSSIMI GIORNI - Terminata l'esperienza in Polonia con la Nazionale Under 21, questa mattina è arrivato a Trigoria, accompagnato dal suo agente Pocetta, per firmare il contratto che lo legherà alla Roma fino al 2022. Nei prossimi giorni il giocatore si prenderà una pausa e poi sarà pronto a partire con la prima squadra, nella seconda metà di luglio, per la tournée negli Stati Uniti.

INTERVISTA - Lorenzo Pellegrini ha rilasciato la sua prima intervista da giocatore della Roma al sito ufficiale del club. Ecco alcuni passaggi importanti,

Che tipo di allenatore è Di Francesco?

«Ha le idee molto chiare. Cerca sempre di essere se stesso. In questi due anni mi ha fatto giocare e mi ha trasmesso la mentalità di non accontentarsi mai e di cercare di fare sempre qualcosa in più: questo è essenziale sia per un calciatore sia per un allenatore».

C’è un calciatore al quale ti ispiri?

«Sono sempre stato molto preso da Daniele De Rossi. L’ho sempre visto come un punto di riferimento, non tanto perché mi ispiri a lui dal punto di vista calcistico, ma livello di persona mi è sempre piaciuto molto».

