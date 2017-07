Roma, incontro Totti-Pallotta in corso. A Trigoria Nainggolan

ROMA - Francesco Totti è tornato a Trigoria dopo l'incontro di ieri con il direttore sportivo Monchi e gli altri dirigenti della Roma. Alle 15.30 lo storico capitano romanista ha varcato il cancello del centro sportivo "Fulvio Bernardini" per fare il punto della situazione sul proprio futuro da dirigente, aspettando l'incontro con James Pallotta, arrivato a Ciampino intorno alle 13. La riunione c'è stata in serata, all'Hotel De Russie dove il presidente romanista alloggia. Roma, torna Pallotta: via da Ciampino in macchina «Io e lui parliamo spesso. Quando avremo deciso lo saprete, non ci sono problemi», aveva detto Pallotta. Al di là delle dichiarazioni del presidente, c'è attesa per la comunicazione ufficiale sul ruolo che Totti svolgerà da dirigente.

C'E' ANCHE IL NINJA - A sorpresa, c'era anche Radja Nainggolan a Trigoria. Il Ninja sta trascorrendo gli ultimi giorni di ferie in attesa di aggregarsi al resto dei compagni per partire per la tourné negli Stati Uniti. Tiene banco la trattativa per il suo rinnovo di contratto: la Roma ha ribadito nei giorni scorsi di voler riconoscere a Nainggolan l’adeguamento d’ingaggio che aspetta da un anno e per il quale le parti non sono distanti.