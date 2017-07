Kolarov, un ex Lazio per la Roma: una spaccatura in 6 punti

1 di 7 Successiva

Roma, Pallotta a colloquio con Manolas: contratto in vista? ROMA - Aleksandar Kolarov sta per tornare a Roma, ma da un altro punto di vista rispetto a quello vissuto nella sua prima esperienza nella Capitale, dal 2007 al 2010, quando vestì la maglia della Lazio. Colori antitetici, per tradizione e cultura sportiva, da quelli giallorossi che si troverà ad indossare dalla prossima stagione, visto l'imminente ritorno in Serie A con la nuova Roma di Eusebio Di Francesco.

Calciomercato: Kolarov-Roma affare in chiusura

PRO E CONTRO - Una trattativa che ha aperto però subito, come sempre accade in questi casi, un conflitto tutto interno alla tifoseria che si trova a dover accogliere un "reduce" della parte avversa. Ed al confronto dialettico tra i romanisti a cui sta bene l'ingaggio di Kolarov e quelli invece contrari all'arrivo dell'ex laziale, si aggiunge nella discussione anche il tifo biancoceleste, memore dell'intensità con cui il serbo incarnò lo spirito battagliero nella rivalità cittadina.

Vediamo i 6 punti della discussione sull'ex Lazio Kolarov alla Roma.