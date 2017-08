Serie A Roma, El Shaarawy elogia Kolarov: «In campo è come De Rossi»

ROMA - Buona la prima e tanta fiducia sulla Roma per la stagione appena iniziata. A unirsi al coro c'è anche Stephan El Shaarawy: "All'inizio le aspettative sono molto alte, soprattutto a Roma, vedo un gruppo sempre più convinto, ha più mentalità vincente rispetto all'anno passato - spiega l'attaccante a Roma Radio - sono arrivati giocatori di grande personalità e grande carisma come Kolarov. Lui, anche dal punto di vista verbale, ti trasmette segnali positivi, come fa De Rossi. Altri invece, come Strootman e Nainggolan, ti trascinano sul campo con le loro giocate, con i loro contrasti vinti. Il successo contro l'Atalanta? Ci teniamo stretto il risultato, la Roma nelle annate passate queste partite equilibrate a volte non riusciva a portarle a casa".

IN RIPRESA - La lombalgia sembra un ricordo. "Sì, un problema fastidioso che rischi di portarti avanti per tanto tempo ma abbiamo fatto un buon lavoro. Uno dei miei obiettivi essere disponibile dalla prima di campionato. Mi sono allenato con il gruppo da martedì, neanche una settimana fa. Ovviamente la condizione non è ottimale, non sono al 100% e sulle gambe ho sentito la fatica in partita. Sono contento però di esser tornato a disposizione".

CHAMPIONS E MONDIALE - "Non gioco i gironi di Champions dal 2012 e quindi non vedo l'ora. Preferenze? Nessuna, voglio solo giocarla. Nella passata stagione ho fatto bene, ma voglio migliorare ancora e poi c'è il Mondiale: voglio andarci, nel 2014 non c'ero per colpa di un infortunio, voglio esserci stavolta".