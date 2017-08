Roma in ansia per Bruno Peres: nel pomeriggio gli esami, Inter a rischio

ROMA - La Roma ed Eusebio Di Francesco sono in ansia per Bruno Peres. Il difensore brasiliano è uscito nel finale della partita con l'Atalanta per un problema all'inguine e nel pomeriggio si sottoporrà agli esami medici che dovranno accertare se si tratta di una lesione muscolare oppure no. Sabato c'è l'Inter di Spalletti all'Olimpico e Peres è l'unico esterno destro disponibile visto che Karsdorp è alle prese con il recupero dopo l'operazione al ginocchio. In rosa c'è anche il giovane nigeriano Nura, ragazzo che però non ha mai giocato in Serie A. Le altre ipotesi allo studio in caso di assenza del brasiliano: Manolas spostato a destra o il cambio di modulo con la difesa a tre.