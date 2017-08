ROMA - Juan Jesus "bacchetta" l'Uefa. Il brasiliano è tra i migliori in campo nel debutto vincente contro l'Atalanta. E difende la sua squadra, non solo in campo. L'account Twitter dell'Uefa chiede ai tifosi chi li ha convinti di più tra le big di Serie A ma dimentica la Roma. Tra Juventus, Napoli, Milan e Inter, la risposta del difensore ha fatto impazzire i tifosi giallorossi.

TOP & FLOP CONTRO L'ATALANTA

JUAN JESUS: «FA EFFETTO VEDERE TOTTI COSI'»