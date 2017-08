Roma, Costanzo vede nero: «Avvio di stagione di m...., manca Totti»

ROMA - «L'avvio di stagione di m... E non mi parlate dei pali presi contro l'Inter. Se prendi i pali vuol dire che hai giocatori insufficienti». La delusione di Maurizio Costanzo per l'inizio di campionato della Roma è lampante: i 3 punti raccolti in 2 giornate non soddisfano il giornalista-conduttore che se la prende con il mercato di Monchi: «Forse la campagna acquisti non è stata all'altezza - ha spiegato su Radio Cusano Campus -, e poi si sente la mancanza di Totti, ma non ditelo a Spalletti. Una Roma senza Totti prende un sacco di gol».

