Roma, Perotti salta il Milan. Defrel, stop più lungo

ROMA - Niente trasferta a San Siro per Perotti e Defrel, entrambi infortunatisi in occasione della gara di Champions League col Qarabag. I due giocatori della Roma nella giornata odierna sono stati sottoposti ad accertamenti clinico-strumentali che hanno messo messo in evidenza per Perotti la presenza di un edema post/distrattivo del muscolo bicipite femorale della coscia destra, mentre per Defrel la presenza di una lesione muscolo/fasciale di primo grado del muscolo bicipite femorale della coscia sinistra. Qarabag-Roma 1-2, Dzeko mette a segno il 100° gol giallorosso in Champions L'argentino dovrebbe tornare a disposizione per la gara col Napoli in programma dopo la sosta di campionato. Più lungo invece lo stop per Defrel visto che lo staff medico giallorosso conta di ridare il giocatore a disposizione di Di Francesco nel periodo in cui la Roma affronterà a distanza ravvicinata Crotone e Bologna entrambe allo stadio Olimpico, il 25 e il 28 ottobre. L'ex attaccante del Sassuolo salterà quindi, oltre a quella col Milan, anche le partite con Napoli, Chelsea, Torino.TUTTO SULLA ROMA